Fallout: Live-Action-Adaption von Amazon zeigt sich endlich mit ersten Bildern

Seit Oktober wissen wir schon, wann die Live-Action-Adaption zu Fallout bei Amazon an den Start geht. Am 12. April 2024 nämlich. Szenen aus der Serie war man bislang aber noch schuldig geblieben. Das änderte man heute. Seht unten die ersten Bilder!

Basierend auf einer der größten Videospielreihen aller Zeiten erzählt Fallout die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der so gut wie nichts mehr zu haben ist. 200 Jahre nach der Apokalypse werden die BewohnerInnen luxuriöser Atombunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben. Schockiert stellen sie fest, dass eine unglaublich komplexe, auf seltsame Weise schräge, aber zugleich auch höchst gewalttätige Welt auf sie wartet.