Bisher Japan-exklusives PS4-RPG zu Yuuna and the Haunted Hot Springs wird lokalisiert

Die in Japan extrem beliebte Anime- und Manga-Reihe Yuuna and the Haunted Hot Springs besitzt bereits eine Videospiel-Adaption, die bislang allerdings nur in Japan erschienen ist. FuRyu und Matrix Software bringen nun mit Yuuna and the Haunted Hot Springs: The Thrilling Steamy Maze Kiwami eine neue Version der ursprünglichen PS4-Fassung heraus, die nun weltweit erscheint.

Bei dem Videospiel mit dem extra langen Namen handelt es sich um ein Roguelike-RPG, das zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt weltweit für PCs via Steam erscheinen soll und dabei auch eine englische Lokalisierung erhält.

Yuuna, Sagiri, Yaya und die anderen müssen nach Kogarashi suchen, der in eine Art Miniaturgarten gezogen wurde. Dafür müssen die Charaktere durch unterschiedliche Dungeons, deren Layout sich mit jedem Betreten ändert. Zur Entspannung können die Figuren ein heißes Bad nehmen. Doch wie sollte es auch anders sein: Das heiße Bad zerstört die Kleidung!

Momentan ist die deutsche Steam-Seite noch nicht online. Da noch kein Erscheinungsdatum angekündigt wurde, könnte sich das auch noch hinziehen. Seht nachfolgend einen neuen Trailer zum Spiel!

Der Trailer zum Spiel

via Gematsu, Bildmaterial: Yuuna and the Haunted Hot Springs: The Thrilling Steamy Maze Kiwami, FuRyu, Matrix Software