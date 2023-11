Der spirituelle Suikoden-Nachfolger Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes erhält Karten-Minispiel

Director Osamu Komuta hat in einem Blogbeitrag auf der Kickstarter-Seite eines der Minispiele aus Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vorgestellt, das ein wenig an Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! und Co. erinnert. Bei dem Minispiel handelt es sich nämlich um ein Kartenspiel, bei denen ihr bis zu drei Positionen einnehmen müsst.

Die Regeln sind so: In der oberen linken Ecke der Karten steht eine Zahl. Die Summe eurer Karten definiert eure Stärke an einer Position. Es gibt auch Bonuspunkte, wenn wir Farben, Zahlen oder Zahlenkombinationen in aufeinanderfolgender Reihenfolge legen.

Bei Karten, die das gleiche Muster haben, werden verschiedene Effekte aktiviert. Hildy ist beispielsweise eine Karte, die die Stärke um 3 erhöht, wenn sie ausgespielt wird. Um an die Karten zu gelangen, müsst ihr im Spiel Kartenpacks kaufen. Daraus könnt ihr euer eigenes Deck bauen und somit zum besten Kartenkämpfer werden.

Das JRPG erscheint am 23. April 2024 weltweit für Nintendo Switch und am gleichen Tag auch für PlayStation, Xbox sowie PCs. Mit über 4,5 Millionen US-Dollar hat Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes im Sommer 2020 die Kickstarter-Kampagne abgeschlossen. Über die Parallelen, die Eiyuden Chronicle zu einem spirituellen Nachfolger von Suikoden machen, könnt ihr euch hier informieren.

Bildmaterial: Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, 505 Games, Rabbit & Bear Studios