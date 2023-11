Der neue Trailer zu Fantasy Life i zeigt die Verbesserungen im Vergleich zu älteren Spielen

Keines der für 2023 angekündigten Level-5-Spiele erscheint auch noch tatsächlich in diesem Jahr. Von Inazuma Eleven: Victory Road und auch Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time wussten wir das bereits. Level-5 hatte das neue Fantasy Life schon Anfang November auf das kommende Jahr verschoben.

Bei der Level-5 Vision II konkretisierte Level-5 den geplanten Veröffentlichungszeitraum jetzt auf Sommer. Laut Akihiro Hino würde intern bereits ein konkreter Termin feststehen, aber aus Strategiegründen wolle man diesen noch nicht verraten.

Das „Social-Slow-Life-RPG“ soll dann weltweit für Nintendo Switch erscheinen und dabei auch deutsche Texte bieten. Ein neuer Trailer stellt euch neue Mechaniken und Elemente vor. Und am Ende gibt es den Hinweis darauf, dass Fantasy Life i auch für weitere Plattformen erscheinen könnte.

Wie es sich für die Reihe gehört, könnt ihr verschiedene Berufe annehmen und ein eher entspanntes Leben führen. Hinzu kommt eine Zeitreisemechanik. Die Entwicklung liegt bei Level-5 Comcept. Eure Aufgabe ist es, einer Insel wieder zur Blüte zu verhelfen. Ihr schlüpft dazu in unterschiedliche Rollen und könnt zurück in die Vergangenheit reisen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Level-5, Level-5 Comcept