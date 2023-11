Megaton Musashi: Wired erscheint im April 2024 weltweit und mit deutschen Texten

Bei der Level-5 Vision II hatte am frühen Nachmittag auch Megaton Musashi: Wired seinen Auftritt. Das Action-RPG dürfte im Westen nicht so viele Fans haben wie Fantasy Life, Professor Layton und Co. – aber verschoben wurde es trotzdem auch. Eigentlich sollte „Wired“ noch 2023 erscheinen.

Mit dem 25. April 2024 bekam Megaton Musashi: Wired aber immerhin einen konkreten Termin spendiert. Das Spiel soll dann weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs erscheinen und wird auch deutsche Texte bieten.

Es handelt sich um eine erweiterte Version von Megaton Musashi, das am 11. November 2021 exklusiv in Japan erschienen ist. Im Colosseum Battle können sich Spielende zu einem Team zusammenschließen und mächtige Gegner bekämpfen. Sollten die KI-Gegner langweilig werden, können sie auch in 3-vs-3-Kämpfen gegeneinander antreten.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Megaton Musashi: Wired, Level-5