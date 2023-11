Arisen Force: Vonimir erinnert an Octopath Traveler und sucht eure Unterstützung

Das Entwicklerteam von Youyuan arbeitet momentan an Arisen Force: Vonimir. Das Spiel ist ein Fantasy-Action-RPG, das im viertel Quartal von 2024 für PCs via Steam erscheinen soll. Die Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sollen 2025 folgen.

Das Spiel erinnert von seiner Optik her ein wenig an Titel wie Octopath Traveler. In dem Action-RPG übernehmen wir die Rolle gleich mehrerer Charaktere, die wir jederzeit miteinander austauschen können. Es gibt eine Welt voll unterschiedlicher Biome, Weltenbosse, mehr als acht einzigartige Waffenmodule und die Freiheit, jede Klasse mit den Waffen zu bestücken, auf die man gerade Lust hat.

Das Spiel kann aktuell sogar in einer Demo auf Steam getestet werden. Außerdem könnt ihr die Entwicklung finanziell unterstützen: Das Entwicklerteam möchte auf Kickstarter 13.714 Euro innerhalb eines Monats erreichen. Bislang wurden rund 2.800 Euro gesammelt.

Arisen Force: Vonimir im Trailer

Bildmaterial: Arisen Force: Vonimir, Youyuan