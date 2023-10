Sony Pictures Core: Neue Film-App mit Vorteilen für Premium-Abonnenten von PS Plus

PlayStation Plus hat kürzlich wieder einen satten Preisanstieg erfahren. „Durch diese Preisanpassung können wir dir im Rahmen deines PlayStation-Plus-Abonnements weiterhin hochwertige Spiele und zusätzliche Vorteile bieten“, hieß es im entsprechenden PlayStation-Blogeintrag.

Neue Film-App geht an den Start, mit Vorteilen für Premium-Mitglieder

Wie einer dieser zusätzlichen Vorteile aussieht, enthüllte Sony nun mit einem frischen Blogeintrag. Ab sofort steht mit Sony Pictures Core nämlich eine neue Film-App für PlayStation 5 und PlayStation 4 zur Verfügung. Die App bietet NutzerInnen bis zu 2000 neue und klassische Filme aus dem Hause Sony Pictures – die Filme stehen dabei sowohl zum Kauf als auch zur Ausleihe bereit.

Unter den angebotenen Filmen finden sich Titel wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted und The Equalizer. Eines PlayStation-Plus-Abos bedarf es nicht, um die App nutzen zu können. AbonnentInnen der „Premium“-Variante von PlayStation Plus profitieren aber von einer Filmauswahl, auf die sie ohne weitere Kosten zugreifen können.

Die Auswahl umfasst bis zu 100 Filme, die ohne Werbung gestreamt werden können – darunter zum Start etwa Kingsglaive: Final Fantasy XV, Resident Evil Damnation, Looper und mehr. Das Angebot soll regelmäßig aktualisiert werden.

Sony wirbt zudem damit, dass ausgewählte „Sony Pictures“-Filme über die App zeitexklusiv zum Kauf angeboten werden sollen. Den Start soll hier „Gran Turismo“ machen. Kauft ihr den Film, erhaltet ihr Inhalte zu Gran Turismo 7.

Bildmaterial: Sony Pictures Core, Sony