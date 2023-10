Gothic II Complete Classic erscheint im November für Nintendo Switch

Wer A sagt, muss bekanntlich auch B sagen. THQ Nordic wird an die Veröffentlichung von Gothic Classic für Nintendo Switch jene von Gothic II Complete Classic anschließen lassen.

Wie schon bei Gothic Classic handelt es sich offensichtlich um das Original, also eine Portierung ohne großartige Optimierungen. Das Add-on „Night of the Raven“ ist zudem enthalten. Die Benutzeroberfläche wurde zudem an die Switch angepasst.

Du hast die magische Barriere niedergerissen und die Gefangenen des Minentals befreit. Jetzt machen die ehemaligen Verbrecher aus den Wäldern und Bergen die Hauptstadt von Khorinis unsicher. Die Stadtmiliz ist aufgrund ihrer geringen Stärke machtlos – außerhalb der Stadt ist jeder den Angriffen der Banditen hilflos ausgeliefert.

Auch diesmal wird es wieder eine Handelsversion geben, die ihr im THQ-Nordic-Store bereits vorbestellen könnt. Mit dem 29. November 2023 gibt es auch schon einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Gothic II Complete Classic, THQ Nordic