Schlagring-Aufsätze für Joy-Cons lassen euch Backpfeifen in Rose & Camellia austeilen

Der offizielle Twitter-Auftritt zum Spiel Rose and Camellia enthüllte ein passendes Joy-Con-Accessoire zum Titel, der sich auf die Fahne schreibt, „die elegante Kunst des weiblichen Konflikts“ darzustellen: Aufsätze im Schlagring-Stil.

Backpfeifen mit Stil

Die Spieleserie von Nigoro ist bekannt für ihre dramatischen Ohrfeigenkämpfe – da machen sich Schlagringe sicher ganz gut, natürlich damit die Joy-Cons im Zuge beherzter Schellen nicht aus der Hand gleiten. Stiltreu werden die Accessoires auch von Kanji-Aufschriften geziert: „Nur für den Adel“ heißt es auf dem einen Schlagring, „nur für Damen“ auf dem anderen.

So ganz klar ist nicht, ob es die Macher ernst meinen. Man stellte die Schlagring-Joy-Con zwar gemeinsam mit Peripherie-Hersteller ANSWER vor, das Know-How für die Herstellung wäre also gegeben. Aber Automaton verweist darauf, dass die Joy-Con-Aufsätze bisher nicht im Verkauf sind. Nur ein Marketing-Gag also? Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien war jedenfalls gewiss.

Der neueste Eintrag in die Serie wurde am 19. September 2023 exklusiv in Japan veröffentlicht. Zusätzlich zu einem Einzelspieler-Story-Modus enthält das Spiel einen 1-gegen-1-Lokal-Versus-Modus.

Darüber hinaus kündigte WayForward im Juli 2023 die Veröffentlichung einer „Rose & Camellia“-Collection an. Die soll irgendwann Ende 2023 oder Anfang 2024 aufschlagen und fünf Spiele der Serie auf Englisch enthalten.

Der Ankündigungstrailer zur Collection:

Bildmaterial: Nigoro