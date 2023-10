Deutsche Verkaufscharts: Super Mario Wonder vs. Spider-Man 2 – wer die Nase vorn hat

Für viele kein Wunder: Super Mario Bros. Wonder legt in den deutschen Verkaufscharts einen Raketenstart hin. Das neue 2D-Mario landet selbstverständlich an der Spitze der Switch-Charts.

Marktforscher GfK Entertainment errechnete gleichzeitig aber auch den drittstärksten Start im deutschen Handel in diesem Jahr nach Zelda: Tears of the Kingdom und EA Sports FC 24. Stark! Das bedeutet in der Konsequenz auch, dass Mario stärker startete als Spider-Man 2 – in Großbritannien war’s genau andersherum. Absolute Zahlen gibt es nicht.

In den Switch-Rankings verdrängt „Wonder“ Mario Kart 8 Deluxe auf Rang zwei. Mit Mario Party Superstars (sechs) und New Super Mario Bros. U Deuxe (neun) ist Super Mario übrigens insgesamt viermal in den Top 10 vertreten.

Marvel’s Spider-Man 2 fliegt geradewegs an die Spitze der PS5-Rankings, auch das dürfte niemanden überraschen. Hier tritt EA Sports FC 24 den Rückzug an. Auf PS4 und Xbox Series behält die Fußballsimulation aber die weiße Weste. Beliebtestes Xbox-One-Spiel bleibt Hogwarts Legacy.

