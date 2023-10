Nach und nach: Activision Blizzard könnte ab 2024 den Xbox Game Pass mit Spielen füllen

Activision Blizzard hat bestätigt, dass es ab 2024 damit beginnen könnte, seine Titel in den Game Pass zu integrieren. Fast zwei Jahre nach der ersten Ankündigung des Deals erwartet Microsoft Berichten zufolge, die 69-Milliarden-Dollar-Übernahme des „Call of Duty“- und „World of Warcraft“-Publishers nächste Woche abzuschließen.

Obwohl Microsoft angekündigt hat, „so viele Activision-Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anzubieten, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard“, wird dies nicht sofort geschehen.

Spiele ab nächstem Jahr auch im Game Pass

Activision Blizzard ging in einer am Montag veröffentlichten Erklärung auf den Zeitplan für die Veröffentlichung seiner Titel via Game Pass ein. „Während wir weiterhin auf die behördliche Genehmigung des Microsoft-Deals hinarbeiten, haben wir einige Fragen erhalten, ob unsere kommenden und kürzlich veröffentlichten Spiele über Game Pass verfügbar sein werden“, hieß es.

Und weiter: „Obwohl wir nicht planen, ‚Modern Warfare III‘ oder ‚Diablo IV‘ in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, gehen wir davon aus, dass wir nach Vertragsabschluss mit der Zusammenarbeit mit Xbox beginnen werden, um unsere Titel mehr SpielerInnen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

„Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres damit beginnen werden, Spiele zum Game Pass hinzuzufügen.“

via VGC, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision