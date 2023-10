Final Symphony und Final Symphony II werden auf Vinyl gepresst und erscheinen 2024

2015 feierte Final Symphony II in der Beethovenhalle in Bonn Premiere. Seitdem gab es viele weitere Aufführungen, unter anderem mit dem London Symphony Orchestra in England und Japan, dem Tampere Philharmonic Orchestra in Finnland und dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra in Schweden.

Im Juli wurde dann endlich ein digitales Album veröffentlicht, das wir an dieser Stelle rezensiert haben. Das Ohrlebnis komplett macht nun die passende Vinyl. Laced Records bringt Final Symphony II in einer Limited Edition im April 2024 auf den Markt. Black Screen Records ist Vertriebspartner hierzulande.

Die Aufnahme des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra mit Pianist Mischa Cheung und unter der Leitung von Dirigent Andreas Hanson erscheint auf drei LPs und kostet 72,00 Euro. Bei Black Screen Records* könnt ihr jetzt vorbestellen.

Im Rahmen dieser Neuveröffentlichung legt man auch die Vinyl-Variante von Final Symhony noch einmal neu auf. Die Musik ist vom London Symphony Orchestra eingespielt. Auch diese Vinyl könnt ihr bei Black Screen Records* jetzt vorbestellen.

Bildmaterial: Black Screen Records