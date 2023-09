Keine Zeit für den Ruhestand: Hayao Miyazaki arbeitet bereits an Ideen für einen weiteren Film

Erst kürzlich berichteten wir vom ersten Trailer zum neuen Film von Hayao Miyazaki. The Boy and the Heron ist der erste Film der Ghibli-Legende seit Wie der Wind sich hebt von vor 10 Jahren. Nach der Veröffentlichung von letzterem gab Miyazaki seinerzeit bekannt, sich in den Ruhestand zu verabschieden.

Ein Plan, den er auch davor bereits mehrfach laut machte, und mit gleicher Regelmäßigkeit auch wieder über Bord warf. Mit der Veröffentlichung von The Boy and the Heron darf man sich nun aber berechtigterweise fragen, ob noch ein weiterer Film möglich ist. Immerhin nehmen die aufwendigen Ghibli-Produktionen enorm Zeit in Anspruch und Hayao Miyazaki ist mit seinen 82 Jahren schlicht nicht mehr der Jüngste.

Miyazaki arbeitet bereits an Ideen für neuen Film

Das hält ihn offenbar aber nicht davon ab, sich gleich nochmal an den Schreibtisch zu schwingen. Anstelle der routinierten Ruhestandsankündigung soll Miyazaki nämlich bereits mit neuen Ideen für einen weiteren Film ins Büro zurückgekehrt sein. Das behauptet jedenfalls Ghibli-Vizepräsident Junichi Nishioka, der gerade das Toronto International Film Festival besucht, auf dem Miyazakis neuestes Werk zu sehen ist.

„Andere Leute sagen, dass dies sein letzter Film sein könnte, aber er denkt überhaupt nicht so“, erklärt Nishioka gegenüber Eli Glasner von CBC. „Er arbeitet derzeit an Ideen für einen neuen Film. Er kommt jeden Tag in sein Büro und macht das. Dieses Mal wird er seinen Rücktritt überhaupt nicht bekannt geben. Er arbeitet weiter wie immer.“

Das nächste Miyazaki-Projekt dürfte aber noch in weiter Ferne liegen. Ist aber auch halb so wild, immerhin steht hierzulande ja auch noch die Premiere seiner aktuellen Arbeit aus. Wann The Boy and the Heron in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt.

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS