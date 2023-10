Spike Chunsoft stellt Shiren the Wanderer 6 offiziell für den Westen vor

Die Händler pfiffen es bereits von den Dächern, Shiren the Wanderer: The Mystery Dugneon of Serpentcoil Island erscheint auch im Westen. Das Spielt wurde ursprünglich Japan-exklusiv bei der letzten Nintendo Direct angekündigt.

Anschließend listeten es erste Händler für eine Veröffentlichung am 27. Februar 2024 im Westen. Diesen Termin bestätigte Spike Chunsoft nun mit einer offiziellen Ankündigung. Reef Entertainment wird die physische Version des Spiels in Europa vertreiben.

Wo eine offizielel Ankündigung ist, da sind natürlich auch noch weitere Details. Man veröffentlichte dazu einen Ankündigungstrailer und schaltete die offizielle Website. Dort finden Shiren-Fans viele weitere Details zu Features, der Story und den ersten Charakteren.

Ein paar Monate nach ihrem letzten Abenteuer im Dorf Tsukikage erhielten Shiren der Wanderer und Koppa, sein sprechender Frettchenpartner, eine Vision von einem fernen Land und einem Mädchen in Not. Sie führte sie auf die geheimnisvolle Insel Serpentcoil. Aber sie sind nicht allein.

SpielerInnen erwarten komplexe Dungeons voller feindlicher Monster, verstecker Fallen und nützlicher Gegenstände. Die gesamte Ausrüstung und Erfahrung, die Shiren dabei sammelt, geht verloren, wenn er während der Erkundung zusammenbricht. Prozedural generierte Dungeons, Feinde und Beute stellen sicher, dass jeder Durchgang selbst für die erfahrensten AbenteurerInnen eine neue Herausforderung darstellt!

Bildmaterial: Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, Spike Chunsoft