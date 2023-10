Final Fantasy VII Rebirth wird den Nibelheim-Flashback anpassen und die Macher verraten mehr

Für alle, die es noch nicht wissen: Der Nibelheim-Flashback ist ohne Übertreibung eines der wichtigsten Ereignisse in der Compilation von Final Fantasy VII. Für viele Fans steht der Flashback des Originals. Die Ereignisse von Nibelheim wurden schon durch andere Spiele der Compilation ergänzt, allen voran Crisis Core.

Auch Final Fantasy VII Rebirth wird seinen Teil dazu beitragen. In einem neuen Interview mit Sportskeeda gibt Director Naoki Hamaguchi dazu erstmals Einblicke, nachdem dies die Macher auch schon in älteren Interviews angedeutet hatten.

Nicht nur das Piano-Minispiel wird angepasst. Fans des Originals werden wahrscheinlich bemerken, dass Cloud sich (in Nibelheim) anders verhält. „Es gibt eine Szene, in der er sich sehr untypisch verhält, fast wie Zack, und er spricht auf eine Art und Weise, die an Zack erinnert, und das war auch die Absicht der Entwickler für das Original“, erklärt Hamaguchi.

„Aber vielleicht ist das etwas, was die Spieler damals nicht wirklich mitbekommen oder erkannt haben, aber dieses Mal sind wir wirklich in der Lage, das im Detail und in der Mimik sowie in der Stimme voll zu zeigen“, freut sich der Director. Eine Anpassung, die sich durch die fortgeschrittene Technik ermöglicht wird.

Früh sei den Machern der Remake-Trilogie klar gewesen, dass man die Geschichte „nicht shot-by-shot nacherzählen“ wollte. „Und wir glauben definitiv, dass die Spieler diese neue Erfahrung wollten, natürlich unter Beibehaltung der Elemente, die sie an Final Fantasy VII liebe“, so Hamaguchi.

Es gäbe zwei Wege, dies zu realisieren. Zum einen könne man mehr von dem zeigen, was die Schöpfer des Originals ursprünglich beabsichtigt hätten, aber aufgrund der damaligen Technologie nicht vollständig zeigen konnten.

Die andere Möglichkeit ist, die „Erwartungen der Spieler völlig zu unterlaufen, indem man etwas völlig Neues bietet“, so Hamaguchi. Davon bot bekanntlich schon Final Fantasy VII Remake einiges und Rebirth wird das fortsetzen. Wie weit das geht? Man darf gespannt sein – und genau das wollen die Macher sicher auch erreichen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix