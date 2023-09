Final Fantasy VII Rebirth: Das Piano ist zurück und es ist jetzt ein kleines Rhythmusspiel

Wer das originale Final Fantasy VII kennt, der kann die bei der Tokyo Game Show und in der Demo gezeigten Gebiete und Geschichten aus Final Fantasy VII Rebirth gut einordnen. Sie finden chronologisch ziemlich genau direkt nach Midgar statt, ob es Kalm ist, der gemeinsame Kampf mit Sephiroth oder Nibelheim.

An den kryptischen Nibelheim-Flashback erinnern sich Fans sicher auch bestens. Ebenso wie an das Piano – und das wird es natürlich auch in Final Fantasy VII Rebirth geben. Im Original ist es wichtig, um Tifas beste Limit-Break-Attacke zu erhalten. In Rebirth ist es ganz offensichtlich ein Minispiel.

Das Klavierspielen wurde stark erweitert, wir sehen ein kleines Rhythmusspiel. Dabei kann man sogar mehrere Lieder auswählen und spielen. Außerdem kann man offensichtlich auch außerhalb des Flashbacks auf das Piano-Minispiel zugreifen. Im späteren Verlauf des Streams wird das Spiel einmal gespielt und das Klavier steht dabei außerhalb von Tifas Haus.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix