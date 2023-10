Die tropische Farm-Sim Coral Island verlässt nach einem Jahr den Early Access

Coral Island wurde zunächst über Kickstarter finanziert und orientiert sich an bereits etablierten Farming-Sim-Reihen wie Story of Seasons oder Rune Factory. Humble Games und Siarway Games haben nun verraten, wann wir uns auf den Titel freuen können: Am 14. November 2023 erscheint das Spiel für PCs, PS5 und Xbox Series. Am selben Tag wird es im Xbox Game Pass erscheinen.

Ursprünglich startete der Titel am 11. Oktober 2022 in den Early Access. Es ist nicht bekannt, wann die ebenso angekündigte Version für Nintendo Switch erscheinen wird.

Das Farm-Leben auf einer tropischen Insel

Was ist also Coral Island? Ihr baut Getreide an, pflegt eure Tiere und baut Freundschaften zu den Inselbewohnern auf. Das Erlebnis möchte man insgesamt moderner und integrativer gestalten. Umweltbewusstsein soll ebenso ein hohes Gut im Spiel werden wie eine große Anzahl verschiedener und bunter Charaktere. Über 70 Stück soll es davon geben.

Eine weitere Besonderheit ist es, dass wir im Ozean tauchen und dort das Korallenriff wiederaufbauen müssen. Alternativ können wir in den Höhlen nach wertvollen Edelsteinen suchen.

Der Trailer zum Termin:

Bildmaterial: Coral Island, Humble Games, Stairway Games