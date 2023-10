Nintendo entfernt Switch-Enthüllung, erntet Kritik und entfacht Hype zu Nachfolge-Konsole

Wir erinnern uns: Am 20. Oktober 2016 enthüllte Nintendo seine Hybridkonsole Switch mit einem dreiminütigen Trailer. Sieben Jahre später hat Nintendo das Video nun privat gestellt.

Nintendo hat das Video privat gemacht, was die Begeisterung der Fans für die mit Spannung erwartete Ankündigung der Switch 2 neu entfacht und damit auch ein wichtiges Stück Geschichte zerstört.

Das Verschwinden wurde erstmals im Gaming-Forum ResetEra bemerkt, wo User darüber scherzten, was es bedeuten könnte – unter anderem, ob die Enthüllung von Switch 2 jetzt unmittelbar bevorstehen könnte. Unwahrscheinlich, besteht Nintendo doch wiederholt darauf, dass es bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres im April 2024 keine neue Hardware zu besprechen hat.

Außerdem winken noch eine ganz Handvoll potenziell starker Titel – Super Mario Bros. Wonder macht morgen den Anfang, gefolgt von Super Mario RPG und diversen Titeln im kommenden Jahr. Verflixtes siebtes Jahr? Von wegen.

Ein Stück Videospielgeschichte

Die ursprüngliche Enthüllung der Switch 2016 war aus mehreren Gründen bemerkenswert. Im Gegensatz zur Wii U, die auf der E3 2011 auf dem roten Teppich vorgestellt wurde, verließ sich Nintendo auf einen einzigen YouTube-Trailer, um alle für den Nachfolger zu begeistern. Anstatt dass Führungskräfte alle Funktionen der neuen Handheld-Hybridkonsole detailliert beschreiben, konnten die Fans ein Video des Geräts in Aktion sehen, in dem beide Personen alleine in ihren Wohnzimmern spielten und nachts an Picknicktischen am Basketballplatz saßen.

Warum hat Nintendo den Trailer also plötzlich entfernt? Versucht das Unternehmen, altes Marketing aus dem Weg zu räumen, um ihn für eine neue Konsole freizumachen? Oder hat es einfach darauf verzichtet, die Lizenzrechte für den im Trailer verwendeten Song „White Denim“ zu verlängern? Das ist normalerweise der Grund, warum Marketingmaterialien für Videospiele von YouTube entfernt werden.

Für viele ist die Enthüllung der Switch nicht nur eine auffällige Werbung, sondern ein wichtiger Teil des Vermächtnisses des Unternehmens und der Spielegeschichte im Allgemeinen. „Nintendo sollte Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das Video zur Enthüllung der Switch für immer auf ihren Kanälen bleibt“, twitterte der ehemalige Head of Social Content bei Nintendo of America, Kit Ellis.

Und weiter: „Sie mögen anderer Meinung sein, aber es ist ein wichtiges Stück Videospielgeschichte. Jetzt, da ihr offizielles Museum auf dem Weg ist, ist es an der Zeit, die Einstellung zu solchen Dingen zu ändern.“

Wie steht ihr dazu?

via Kotaku, Bildmaterial: Nintendo Switch, Nintendo