Farm-Leben auf einer tropischen Insel: Coral Island erscheint auch für Nintendo Switch

Vor einigen Tagen haben wir euch eine neue Farming-Simulation bei Kickstarter vorgestellt. Ja, mal wieder. Inspiriert von Klassikern, wahlweise Harvest Moon, wenn es ein bisschen moderner sein soll auch gern Stardew Valley. Man möchte fast meinen, diese Gattung hätte ihren Höhepunkt erreicht. Erst vor wenigen Tagen begeisterte Ova Magica die Farming-Welt.

Aber offenbar haben die Farming-Fans noch nicht genug. Denn Coral Island, das in die gleichen Fußstapfen tritt, hat sein Finanzierungsziel von 70.000 US-Dollar schon nach 36 Stunden geknackt und Stand jetzt hat das Projekt schon 350.000 US-Dollar eingefahren. Damit hat das Spiel bereits zahlreiche Stretch-Goals geknackt. Schon für 125.000 US-Dollar gab es beispielsweise neue Minispiele. Weil 175.000 US-Dollar erreicht wurden, wird man später Käfer fangen können.

Von besonderem Interesse sind aber natürlich die Plattformen, für die Coral Island später erscheint. Dank des Stretch-Goals von 300.000 US-Dollar ist nämlich nun die Veröffentlichung auch für Nintendo Switch und Konsolen fest eingeplant. Welche Konsolen damit noch gemeint sind, wird nicht näher ausgeführt. Aber so viele gibt es ja nicht mehr. Vermutlich wollte man sich hier während des Generationswechsels nicht festlegen. Auf der Reise durch die Stretch-Goals winkt am Ende (600.000 US-Dollar) übrigens ein Koop- und Mehrspielermodus. Die Kampagne läuft noch stolze 21 Tage.

Das Farm-Leben auf einer tropischen Insel

Was ist also Coral Island? Die Farming-Simulation sieht sich von Klassikern inspiriert – natürlich. An den Schwerpunkten ändert sich nichts. Baut Getreide an, pflegt eure Tiere und baut Freundschaften zu den Inselbewohnern auf. Das Erlebnis möchte man insgesamt moderner und integrativer gestalten. Umweltbewusstsein soll ebenso ein hohes Gut im Spiel werden wie eine große Anzahl verschiedener und bunter Charaktere.

Schon im Juni möchte man den Backern einen Alpha Access bieten können. Im vierten Quartal ist der Early Access geplant. Und Ende 2022 plant man die Veröffentlichung.

Bildmaterial: Coral Island, Stairway Games