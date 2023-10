Das Brettspiel The Witcher: Path of Destiny startet Crowdfunding-Kampagne mit gewaltigem Erfolg

Erst kürzlich berichteten wir von der anstehenden Crowdfunding-Kampagne von The Witcher: Path of Destiny – einem „Tableau Building Card Game“, das auf „ikonischen Geschichten aus dem Witcher-Universum basieren“ soll.

Nun ist die Crowdfunding-Kampagne für das neue Spiel von Go On Board via Gamefound gestartet. Zum Zeitpunkt des Verfassens des Artikels ist das Finanzierungsziel von 75.000 US-Dollar bereits erreicht. Genau genommen liegt das Projekt sogar schon bei einem Finanzierungswert von gut 1,6 Millionen US-Dollar und damit bei über 2.100 % des ursprünglichen Ziels. 19 Tage dauert die Kampagne noch an.

Das erwartet euch in The Witcher: Path of Destiny

Das Spiel ist etwa auf eine/n bis fünf SpielerInnen ab 14+ Jahren ausgelegt und eine Spielrunde soll 45-90 Minuten in Anspruch nehmen. Außerdem sei „Path of Destiny“ in sieben Sprachen spielbar – darunter auch Deutsch.

SpielerInnen schlüpfen wahlweise in die Rollen des titelgebenden Witchers Geralt oder auch in jene von Yennefer, Ciri, Dandelion und Vesemir. Ihnen stehen dann jeweils ein Spielbrett, diverse Token, Spielkarten und ein Charakteraufsteller zur Verfügung.

Stichwort „ikonische Geschichten“: SpielerInnen bestreiten Abenteuer, die auf den Geschichten „Striga“, „Lesser Evil“ und „Edge of the World“ basieren.

CD PROJEKT RED meldet sich zu Wort

„Mit The Witcher: Old World hat das ‚Go On Board‘-Team bewiesen, dass es nicht nur weiß, was die Welt von The Witcher ausmacht, sondern auch, wie man das Setting perfekt in ein einzigartiges und fesselndes Brettspielerlebnis umwandelt, das sich voll und ganz dem Ausgangsmaterial bedient“, sagt Jan Rosner, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, CD PROJEKT RED.

„Unser nächstes gemeinsames Projekt – Path of Destiny – wird genauso einzigartig sein, wenn nicht sogar noch einzigartiger, da es den SpielerInnen ermöglicht, wie nie zuvor mit der Welt von The Witcher zu interagieren, wobei Entscheidungen Konsequenzen haben, die bekannte Geschichten zu spannenden neuen Konklusionen führen können. Das Erkunden dieser Möglichkeiten macht viel Spaß, unabhängig von Brettspielerfahrung oder Kenntnissen des The Witcher-Universums. Ich kann es kaum erwarten, dass Sie es sich ansehen – lassen Sie uns wissen, was Sie denken!“

Bildmaterial: The Witcher: Path of Destiny, Go on Board