Das Brettspiel The Witcher: Path of Destiny lässt euch ikonische Geschichten nachspielen

Über die Crowdfunding-Plattform Gamefound haben Go On Board ein Brettspiel zu The Witcher in Aussicht gestellt. The Witcher: Path of Destiny soll ein „Tableau Building Card Game“ werden, das auf „ikonischen Geschichten aus dem Witcher-Universum basiert“.

Wer nun gleich den Geldbeutel zücken möchte, um das Projekt zu unterstützen, muss sich aber noch gedulden. Das Projekt wird vorerst nur vorgestellt, die Kampagne ist noch nicht gestartet. Einen ordentlichen Eindruck vom Spiel kann man aber schon jetzt gewinnen.

Das erwartet euch in The Witcher: Path of Destiny

Das Spiel ist etwa auf eine/n bis fünf SpielerInnen ab 14+ Jahren ausgelegt und eine Spielrunde soll 45-90 Minuten in Anspruch nehmen. Außerdem sei „Path of Destiny“ in sieben Sprachen spielbar – darunter auch Deutsch.

SpielerInnen schlüpfen wahlweise in die Rollen des titelgebenden Witchers Geralt oder auch in jene von Yennefer, Ciri, Dandelion und Vesemir. Ihnen stehen dann jeweils ein Spielbrett, diverse Token, Spielkarten und ein Charakteraufsteller zur Verfügung.

Stichwort „ikonische Geschichten“: SpielerInnen bestreiten Abenteuer, die auf den Geschichten „Striga“, „Lesser Evil“ und „Edge of the World“ basieren.

Wann The Witcher: Path of Destiny in die Crowdfunding-Phase übergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Seht euch hier das Projekt im Detail an.

Bildmaterial: The Witcher 3: The Wild Hunt, CD Projekt RED