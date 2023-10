Das von Junji Ito inspirierte World of Horror lädt euch ab heute nach Shiokawa ein

Entwickler Panstasz und Publisher Ysbryd Games veröffentlichen heute World of Horror. Das Spiel wurde schon 2019 angekündigt, pünktlich zu Halloween 2023 ist es nun so weit. Die PC-Version erscheint heute, während die Konsolenversionen für PlayStation und Nintendo Switch am 26. Oktober nachgereicht werden.

Tauchen Sie ein in düstere Ermittlungen unter den Augen urzeitlicher Götter, die aus ihrem Schlummer erwachen und nach Vernichtung gieren. Durchsuche jeden Schatten in einer handgefertigten 1-Bit-Welt, die von alten Macintosh-Grafiken inspiriert und in Microsoft Paint gezeichnet wurde.

Neben den genannten ästhetischen Inspirationen sieht sich World of Horror auch von den Werken Junji Itos und H.P. Lovecraft inspiriert. Die alten Götter erwachen wieder und bahnen sich ihren Weg zurück in eine Welt, die in den Wahnsinn abrutscht.

In Krankenhäusern, verlassenen Klassenzimmern, stillen Wohnungen und dunklen Wäldern stellen seltsame Erscheinungen und unerklärliche Phänomene den Verstand der Bewohner von Shiokawa, Japan, auf die Probe. Und natürlich euch.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: World of Horror, Ysbryd Games, Panstasz