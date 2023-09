Yuji Horii gibt Updates zum Stand von Dragon Quest III Remake und Dragon Quest XII

In einem aktuellen Interview mit Famitsu wurde „Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii nach dem Zustand von Dragon Quest XII, Dragon Quest III HD-2D und seiner Beteiligung am kommenden Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz gefragt.

Horii bestätigte, dass die Entwicklung von Dragon Quest III HD-2D und Dragon Quest XII stetig voranschreite. Er fügte außerdem hinzu, dass es noch keine neuen Informationen zu Dragon Quest XII gebe. Der neue Teil der Serie wurde im Mai 2021 angekündigt und soll sich an ein erwachseneres Publikum richten. Viel hat Square Enix dazu noch nicht gezeigt.

Horiis Arbeit an Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz umfasste das Testen und Überprüfen des Spiels. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit war die Feinabstimmung und Korrektur der frühen Spielstunden. Ein sehr wichtiges Stadium in der Entwicklung, wie er findet.

Man fragte ihn auch, ob sich seine Arbeit an „Der dunkle Prinz“ mit jener an Dragon Quest III HD-2D und Dragon Quest XII decke. Horii bestätigt, dass sich die Arbeit ähnle – im Fall von Dragon Quest III habe er das Spiel seinerzeit aber bereits gemacht und entsprechend vertraut fühlt er sich mit dem Material. So kann er also mit Rat und Tat zur Seite stehen.

via Siliconera, Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix, Team Asano, Amata K.K.