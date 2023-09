The Elder Scrolls VI befindet sich in neuer Phase, ist aber immer noch Jahre entfernt

Momentan hat Bethesda mit der Veröffentlichung von Starfield alle Hände voll zu tun. Einige SpielerInnen können seit dem 1. September 2023 selbst Hand an das Sci-Fi-Abenteuer legen, regulär geht die Reise ins Weltall erst am 6. September 2023 los.

Doch schon jetzt hat The Elder Scrolls VI seine nächste Phase erreicht, da sich Bethesda jetzt auf die Entwicklung des nächsten Rollenspiel-Kolosses konzentrieren kann. Phil Spencer erklärte bereits, dass der Titel nicht vor 2028 erscheinen wird. Nun gibt es neue Informationen zu dem Spiel.

The Elder Scrolls VI erreicht neue Phase

Nach dem Starfield-Launch erreicht The Elder Scrolls VI die aktive Entwicklungsphase und befindet sich nicht mehr in der Vor-Produktionsphase. Head of Publishing Pete Hines erklärte, dass Bethesda jetzt vom Sci-Fi-Abenteuer zum Fantasy-Titel schwenkt.

Trotz der Veröffentlichung von Starfield soll ein großer Teil des Teams immer noch aktiv daran arbeiten. Das Spiel soll noch mit einer Erweiterung versorgt werden, die in der Digital Premium Edition enthalten ist. Hines betont, dass wir deshalb nicht so schnell etwas von The Elder Scrolls VI hören werden. Starfield soll immer noch im Fokus stehen.

via GamesRadar, Bildmaterial: The Elder Scrolls VI, Bethesda