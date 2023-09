Spin-Off statt Fortsetzung: Lost Eidolons meldet sich mit „Veil of the Witch“ zurück

Das rundenbasierte RPG Lost Eidolons ist seit Oktober 2022 für PC-Steam erhältlich. Seit dem 24. August 2023 dürfen sich auch PS5- und Xbox-Series-SpielerInnen am rundenbasierten RPG versuchen, das vollmundig Fire Emblem und Final Fantasy Tactics zusammenbringen möchte.

Für Konsolen quasi gerade erst frisch am Start, winkt nun bereits ein Spin-Off zum Titel, wie Ocean Drive Studio nun ankündigten. Lost Eidolons: Veil of the Witch soll für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs erscheinen. PC-SpielerInnen dürfen sich über einen Early Access via Steam freuen, der in der ersten Jahreshälfte 2024 starten soll.

Spin-Off statt Fortsetzung

Im Zuge eines ersten Developer Blogs erklärt das Team: „Veil of the Witch“ ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG mit Roguelite-Elementen. Es spielt in derselben Welt wie Lost Eidolons und zwar kurz nach den Ereignissen des ersten Spiels. Aber es ist ein völlig eigenständiges Erlebnis, für das keine Vorkenntnisse erforderlich sind.

„Veil of the Witch“ soll ein strafferes, fokussierteres Spiel werden, das mehr von dem bietet, was Fans lieben. Neue SpielerInnen werden eine reichhaltige Welt und Charaktere, ein schnelles und kniffliges Kampfsystem und eine süchtig machende, sich wiederholende Struktur vorfinden, die das Spiel vom Rest des Genres abhebt. Wir sind zuversichtlich, dass das Spiel für sich selbst sprechen wird.

Lost Eidolons: Veil of the Witch im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Lost Eidolons: Veil of the Witch, Ocean Drive Studio