Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics: Lost Eidolons erscheint noch im August für Konsolen

Das rundenbasierte RPG Lost Eidolons ist seit Oktober 2022 für PC-Steam erhältlich. Damals hieß es: Xbox folgt! Doch neben Xbox folgt auch PlayStation. Wie Entwickler Ocean Drive Studio heute bekannt gibt, erscheint Lost Eidolons am 24. August für PS5 und Xbox Series.

In dem bei Kickstarter erfolgreich finanzierten, klassischen Taktik-RPG Lost Eidolons laufen die Kämpfe rundenbasiert, in Top-Down-Perspektive und ziemlich klassisch ab. Zwischen den Kämpfen bewegt ihr euch aber frei in einer 3D-Welt. Ocean Drive Studio sieht das Spiel selbst in der Tradition von Fire Emblem und Final Fantasy Tactics. Große Namen!

Lost Eidolons spielt in einer westlichen Fantasy-Welt namens Artemesia. Die Geschichte folgt Eden, einem angesehenen Söldner in seiner Heimatstadt Lonetta. Nach einer aristokratischen Verschwörung fällt er jedoch in Ungnade. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Sein Ziel zur Selbstrettung ist der Sturz des Kaisers Ludivictus. Euch soll eine Reise mit bitteren Abschieden, emotionalem Verrat und moralischen Dilemmas erwarten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Lost Eidolons, Ocean Drive Studio