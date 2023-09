Skull Island Rise of Kong: Das neue Abenteuer des Kult-Gorillas erscheint im Oktober

Der Publisher GameMill Entertainment und der Entwickler IguanaBee haben angekündigt, dass das neue King-Kong-Abenteuer Skull Island: Rise of Kong am 17. Oktober 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs via Steam erscheinen soll.



Neben der Standard-Edition, welche 39,99 Euro kostet und die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt, wird es auch die „Colossal Edition“ geben, welche bei rund 50 Euro liegen wird. Diese beinhaltet neben dem Standardspiel die folgenden Gimmicks:

acht exklusive Filmkörnchen

Kong-Farbpaket mit zehn verschiedenen Farben

Boss-Rush-Modus

Paket mit Blicken hinter die Kulissen zur Grafik und zum Orchestersoundtrack

Skull Island als Vorlage

Das Spiel basiert auf der Geschichte von King Kong auf Skull Island. Wir schlüpfen in die Rolle von Kong und erkämpfen uns unseren rechtmäßigen Platz als König von Skull Island. Wir rächen den Tod unserer Elten, indem wir den Echsen-Terroristen Gaw jagen.

Mit Kong können wir all das, was ein tonnenschwerer Gorilla so machen würde: Wir können brüllen, brutale Angriffe vollführen und immense Höhen erklimmen. Durch besondere Ereignisse und Bosskämpfe erhalten wir sogar neue Fähigkeiten.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Skull Island: Rise of Kong, GameMill Entertainment, IguanaBee