Das Horror-RPG The Witch’s House MV soll 2022 auch für Konsolen erscheinen

Das bei Steam bereits verfügbare und „äußerst positiv“ aufgenommene Horror-RPG The Witch’s House MV wird auch für Konsolen erscheinen. Publisher Dangen Entertaiment und Entwickler Fummy peilen eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an.

Schon The Witch’s House MV für PC-Steam ist ein Remake, nämlich von The Witch’s House. Den MV-Zusatz hat es sich durch die Überarbeitung im RPG Maker MV verdient. Ursprünglich basierte es auf dem RPG Maker VX.

Das junge Mädchen Viola wird zu einem mysteriösen Anwesen gezogen, das sich scheinbar hinter ihrem Rücken in seiner Form verändert. Es ist ein Ort voller Schmerzen, Chaos und Tod. Erkunde seine dunklen Geheimnisse und grausame Vergangenheit. Löse Rätsel auf dem tödlichen Pfad. Und entkomme dem teuflischen Haus der Hexe.

Schon bei Steam bietet The Witch’s House MV übrigens deutsche Texte. In Ermangelung eines neuen Trailers seht ihr nachfolgend ein älteres Video zur Steam-Veröffentlichung von 2018.

Ein Trailer:

