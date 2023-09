Ninja Turtles: Mutant Mayhem bekommt Videospielumsetzung für Konsolen und PC

Turtles-Fans können sich aktuell nicht beklagen. Mit „Dimension Shellshock“ erschien erst kürzlich Nachschub für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Mit Turtles: The Last Ronin winkt zudem ein düsteres Abenteuer am Horizont, das an God of War erinnern soll. Und dann gaben sich die heldenhaften Schildkröten auch noch mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem die Ehre auf der großen Leinwand.

Videospiel zu Mutant Mayhem

Letzteres offenbar mit solchem Erfolg, dass Outright Games nun ein Spiel zum Film angekündigt hat. Der Titel hört auf denselben Namen – Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – und soll 2024 für Konsolen und PCs erscheinen.

So beschreibt Outright Games das Spiel:

Das Spiel spielt Monate nach den Ereignissen des Films und bietet einzigartige visuelle Elemente, die vom kühnen, malerischen Kunststil des Films inspiriert sind. Durch die Kombination eines energiegeladenen Ninja-Teamwork-Gameplays mit einer humorvollen Erzählung übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über die Turtles, während sie mit einer Vielzahl denkwürdiger Charaktere aus der Franchise interagieren und darum kämpfen, diese stilisierte Version von New York City vor einer neuen mutierten Bedrohung zu retten.

„Nickelodeon ist einer unserer ältesten Lizenzpartner und wir sind überglücklich, die Möglichkeit zu haben, die Teenage Mutant Ninja Turtles in einem brandneuen und originellen Videospiel zum Leben zu erwecken“, sagt Stephanie Malham, Chief Operating Officer von Outright Games, in einer Pressemitteilung. „Dies ist eines der beständigsten und beliebtesten Franchises der Welt und wir freuen uns sehr, unser Fachwissen zu nutzen, um die globale Reichweite der Turtles in der Welt der Videospiele noch weiter auszubauen.“

Doug Rosen, Senior Vice President für Spiele und aufstrebende Medien bei Paramount, fügte hinzu: „Es ist aufregend, unser erstes Konsolenspiel im Universum von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem auf den Markt zu bringen, insbesondere da das Franchise immer weiter wächst. Die Lebendigkeit der Animation dieses neuen Films eignet sich perfekt für ein Videospiel und wir können es kaum erwarten, dass es jeder spielt.“

Weitere Informationen sollen künftig folgen.

via Gematsu, Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, Nickelodeon