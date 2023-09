Sonntagsfrage: Auf welcher Gaming-Plattform spielt ihr am meisten?

Heutzutage sind Videospiele so zugänglich wie nie. Egal ob man klassisch an der Konsole spielen möchte oder auf der kurzen Busfahrt am Smartphone. Im Grunde kann jede Person etwas spielen, wenn ihm in der Freizeit danach ist. Doch auf welcher Gaming-Plattform spielt ihr am meisten? Setzt ihr euch am liebsten vor eurem PC und nutzt die grafischen Möglichkeiten aus oder schmiegt euch am liebsten in eure Coach und werft die Heimkonsole an?

Eventuell seid ihr auch einfach nur eine Gelegenheitsspielerin oder ein Gelegenheitsspieler, wo das Smartphone vollkommen ausreicht. Mittlerweile gibt es auf den mobilen Endgeräten beachtliche Spiele, die sich vor den anderen Plattformversionen kaum verstecken müssen. Verratet es uns gerne in der heutigen Sonntagsfrage.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 03. September