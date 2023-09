Like a Dragon Gaiden präsentiert Eröffnungsfilm samt Theme-Song

SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio haben den Eröffnungsfilm von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name veröffentlicht, der vom Original Theme-Song „Katatoki“ von Yojiro Noda und J.I.D. untermalt wird.

Erst kürzlich präsentierte man Gameplay zu Kiryus – oder besser: Joryus – neuem Abenteuer. Für „The Man Who Erased His Name“ gibt sich die Yakuza-Legende nach den Ereignissen von Yakuza 6: The Song of Life nämlich bedeckt. Und setzt auf Agenten- statt Gangster-Techniken.

Wir haben „The Man Who Erased His Name“ übrigens bereits angespielt. Hier lest ihr unsere Eindrücke.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Der Eröffnungsfilm von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio