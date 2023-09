Kemco bringt die Yggdra Union 3-in-1 Special Edition physisch für Nintendo Switch heraus

Im Rahmen des neuen Brands „Bundle Games“ wird Kemco am 25. Januar 2024 in Japan die Yggdra Union 3-in-1 Special Edition für Nintendo Switch veröffentlichen.

Die Sammlung enthält die von Sting entwickelten RPGs Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone, Gloria Union: Twin Fates in Blue Ocean FHD Edition und Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster, die in Japan bereits digital für Switch erhältlich sind.

Yggdra Union ist auch hierzulande digital für Nintendo Switch erschienen, von Gloria Union und Blaze Union haben es allerdings weder die Originale, noch die neuen Switch-Versionen in den Westen geschafft. Eine Veröffentlichung des Bundles im Westen scheint also unwahrscheinlich.

via Kemco, Bildmaterial: Kemco