Crimson Tactics verlässt schon nach wenigen Monaten den Early Access

Das ging ziemlich fix: Black March Studios geben bekannt, dass Crimson Tactics: The Rise of The White Banner schon am 5. September den Early Access hinter sich lassen wird und für PC-Steam erscheint. Das Taktik-RPG befindet sich erst seit dem 25. Juli 2023 im Early Access. Seht unten einen älteren Story-Trailer zum Spiel.

Der Titel wurde von Spielen wie Final Fantasy Tactics und Tactics Ogre inspiriert. Im vollständigen Spiel soll es über zehn Klassen, 75 Fähigkeiten und drei Mounts geben. Die Story-Kampagne umfasst in etwa 15–25 Stunden und es warten über 30 spielbare Level.

Crimson Tactics spielt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Wendalle. Im Hintergrund tobt ein politischer Konflikt. Wir müssen Entscheidungen treffen, die die Richtung des gesamten Königreichs beeinflussen.

Der Story-Trailer:

