Advance-Taktik-RPG Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone erscheint noch im Juli auf Switch

Im Zuge der Steam-Veröffentlichung wird Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone am 27. Juli auch via Nintendo eShop für Switch veröffentlicht, wie Entwickler Sting nun bekanntgab. Das Taktik-RPG soll dabei mit 23,29 EUR zu Buche schlagen.

Vom Game Boy Advance auf Nintendo Switch

Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone erschien erstmals am 23. März 2006 für den Game Boy Advance, gefolgt von einer PSP-Version am 24. Januar 2008. iOS- und Android-Versionen wurden am 11. April 2019 in Japan veröffentlicht, gefolgt von einer japanischen Switch-Version am 5. März 2020. Am 6. Februar dieses Jahres ging der Titel via Steam weltweit in den ‚Early Access‘-Status für PCs.

Nachfolgend eine Übersicht über das Spiel via Nintendo:

Um ihr Heimatland zurückzuerobern, versammelt Yggdra ihre Verbündeten und stellt sich dem Imperium. Das Königreich Fantasinia wird von einer königlichen Familie regiert, die das Blut der Götter geerbt hat und eine stabile Ära aufgebaut haben. Das Königreich Fantasinia geriet jedoch unter den Angriff des Imperiums Bronquia. Währenddessen begibt sich Yggdra, ein einsames Mädchen, das mit der letzten Hoffnung ihres Königreichs in der Hand geflohen ist, in das entlegenste Land an der Südspitze des Kontinents. Sie kommt an und trifft einen Jungen, den König der Diebe, Milanor. Der Kampf um die Befreiung von Yggdras Heimat beginnt mit dieser Begegnung …

Bildmaterial: Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone, Sting, Nintendo