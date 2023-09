Final Fantasy VII Rebirth: Ein erster Blick auf das Dorf Kalm und das neue Quest-Brett

Naoki Hamaguchi zeigt mutmaßlich eine der ersten Sequenzen aus Final Fantasy VII Rebirth. Cloud und seine Gruppe stoßen die Tür auf, die von Midgar in die große, weite Welt führt. Es ist der Süden von Midgar, eine große Graslandschaft, in der sich auch das Dörfchen Kalm befindet. Hier bleibt das Remake also ganz nah am Original. Das Areal hat laut Hamaguchi einen Radius von 2 km.

Ihr könnt von hier aus aber auch erste Dungeons besuchen. Gegenstände finden, um eure Ausrüstung zu verbessern, die erste Chocobo-Raststätte finden oder die Chocobo-Farm erkunden. Natürlich trefft ihr auch auf zahlreiche Gegner! Durch kleine Flüsse könnt ihr schwimmen, auch ohne Chocobo.

Ein kleiner witziger Zwischenruf: An den Chocobo-Raststätten nutzt Cloud ein Kissen, das er offenbar dabei hat. Er holt es hervor, bevor er sich auf die Bank setzt. Naoki Hamaguchi erklärt, die Bänke auf der Weltkarte seien „alt und schmutzig“, alle lachen. Wir erinnern an die „comical elements“, welche die Macher bewusst einbringen wollen.

Nachdem Cloud und Co. einige Chocobos gefangen haben und einige Nebenaufgaben erledigt haben, geht es auf nach Kalm. Es ist in Final Fantasy VII Rebirth ein vollwertiges, kleines Dörfchen. Ein sehr belebtes noch dazu, wie die Bilder zeigen. Ihr findet dort neben der bestens bekannten Herberge auch ein Quest-Brett.

Ihr könnt die Quests hier annehmen und eine Schnellreisefunktion nutzen, um zu den NPCs reisen, die sie vergeben. Es gibt natürlich unterschiedliche Aufgaben und wie die Macher erklären, sind einige auch dazu da, um die Beziehungen der Charaktere untereinander zu stärken.

Seht Kalm ab Minute 56:18 in diesem Video:

