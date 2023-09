Gran Turismo Sport stellt am 31. Januar 2024 seine Online-Dienste ein

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Polyphony Digital werden die Online-Dienste für Gran Turismo Sport am 31. Januar 2024 einstellen, gaben die Unternehmen bekannt.

Gran Turismo Sport wurde am 17. Oktober 2017 in Nordamerika, am 18. Oktober in Europa und am 19. Oktober in Japan für PlayStation 4 veröffentlicht. Im Oktober feiert es sein sechsjähriges Jubiläum.

Am 31. Januar 2024 um 06:00 UTC werden die Online-Dienste von Gran Turismo Sport eingestellt. Zuvor, am 1. Dezember 2023, soll der Vertrieb käuflicher Add-On-Artikel aus dem PlayStation Store eingestellt werden.

Nach Ablauf des Servicedatums ist es nicht mehr möglich, Online-Dienste wie die Community, die offene Lobby und den Sportmodus sowie Online-Funktionen und -Elemente wie benutzerdefinierte Lackierungen zu nutzen. Die Offline-Teile des Spiels können weiterhin gespielt werden, einschließlich gekaufter Add-Ons.

Ihr habt Fragen zur Prozedur? In der offiziellen Ankündigung könnt ihr alle wissenswerten Details zur Einstellung der Online-Dienste nachlesen.

Bildmaterial: Gran Turismo Sport, Polyphony Digital, Sony Interactive Entertainment