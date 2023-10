Die Neuerscheinungen im Oktober 2023

Neuer Monat, neue Games. Es ist Oktober – die Zeit, in der alle Publisher ihre Spiele gern veröffentlichen, denn so langsam beginnt auch das Weihnachtsgeschäft. Gleichzeitig möchte man sich aber auch nicht gegenseitig im Weg stehen. In diesem Jahr wurden einige Spiele ganz offen deshalb verschoben, weil viele andere Spiele erscheinen.

Doch der Oktober ist erwartungsgemäß trotzdem proppenvoll. Sonic Superstars und Super Mario Bros. Wonder liefern sich ein Rennen, dazu erscheinen unter anderem Meisterdetektiv Pikachu, Lords of the Fallen und natürlich die westlichen Blockbuster Assassin’s Creed Mirage und Spider-Man 2.

Welches sind eure Must-Haves im Oktober?

Unsere Auswahl der Neuerscheinungen:

