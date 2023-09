Final Fantasy VII Rebirth: Keiji Fujiwara bleibt auch nach seinem Tod die Stimme von Reno

Im April 2020 verstarb der japanische Synchronsprecher Keiji Fujiwara im Alter von nur 55 Jahren nach schwerer Krankheit. Seine letzte und ziemlich aktuelle Rolle hatte Fujiwara als Reno im Final Fantasy VII Remake.

Die japanische Dengeki fragte deshalb Tetsuya Nomura, ob die Rolle von Reno in Final Fantasy VII Rebirth neu besetzt wurde. Der verneinte und erklärte, man nutze frühere Aufnahmen von Fujiwara für Rebirth. Gleichzeitig reduzierte man die Präsenz des Mitglieds der Turks.

„Mr. Fujiwara wird auch in diesem Spiel die Stimme von Reno sein. Die Nachricht von seinem Tod kam kurz vor Beginn der Aufnahmesitzungen für FFVII Rebirth, sodass wir nicht in der Lage waren, ihn sofort zu ersetzen“, erklärt Nomura.

„Aus diesem Grund habe ich das Szenario-Team gebeten, mir zu erlauben, frühere Aufnahmen von Fujiwara-sans Stimme für Reno in Rebirth zu verwenden, und sie haben die notwendigen Anpassungen vorgenommen“, erklärt Nomura weiter.

Nomura entschuldigte sich bei allen Fans, insbesondere den internationalen Fans, und teilte mit, dass die Screentime von Reno aufgrund des Todes von Fujiwara reduziert wurde. Im dritten Teil der Trilogie soll es eine neue japanische Besetzung für Reno geben und die Präsenz des Charakters soll zunehmen.

Geboren am 5. Oktober 1964, genoss Fujiwara eine sehr lange Karriere als Synchronsprecher, die 1991 ihren Anfang nahm. In Japan ist er vor allem bekannt als Hiroshi aus Crayon Shin-chan. Andere bekannte Rollen von Fujiwara waren unter anderem Maes Hughes (Fullmetal Alchemist), Leoris (Hunter x Hunter), Axel (Kingdom Hearts), Eugen (Granblue Fantasy) oder auch Ardyn Izunia aus Final Fantasy XV. Neben Videospielen synchronisierte er auch Filme, so sprach er Tony Stark in The Avengers.

