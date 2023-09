Final Fantasy VII Rebirth: Ein erster kurzer Blick auf die spielbare Demo bei der Tokyo Game Show

Seid ihr heiß auf Final Fantasy VII Rebirth? Dann werdet ihr es bedauern, aktuell nicht in Japan zu weilen. Dort wird in dieser Woche nämlich eine spielbare Demo zum zweiten Teil der Trilogie an 100 Spielstationen auf der Tokyo Game Show präsentiert.

Es wird natürlich nicht lange dauern, bis wir mit Videos der Demo versorgt sind. Und einen ersten kurzen Blick gibt es schon heute. In einer Liveshow in Vorbereitung auf die Messe zeigte Square Enix etwa 9 Sekunden aus der Demo, und zwar aus dem Teil mit Cloud und Sephiroth!

Die Demo wird bekanntlich zwei Spielmodi bieten: Der Modus „FATED BEGINNINGS: SEPHIROTH & CLOUD“ konzentriert sich auf die Geschichte und die Kämpfe von Cloud und Sephiroth. Hier geht es möglicherweise um einen bestimmten Flashback. „THE WORLD OF REBIRTH: JUNON“ hingegen lässt euch Junon erkunden.

In dem kurzen Einblick sehen wir Cloud und Sephiroth gemeinsam kämpfen. Final Fantasy VII Rebirth wird dabei einige Neuerungen bieten, was das Kampfsystem angeht. Synergie-Fähigkeiten sind mächtige Angriffe, bei denen zwei Charaktere sich zusammentun. Auch Cloud und Sephiroth werden das mit der „Double Helix“ tun können.

Vielleicht sehen wir diese Synergie-Fähigkeiten noch am Wochenende in Aktion. Square Enix wird von der Tokyo Game Show für alle Daheimgebliebenen am Samstag um 6 Uhr morgens eine Bühnenshow zu Final Fantasy VII Rebirth veranstalten!

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024.

Der kurze Blick auf die Demo ab 8:59:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix