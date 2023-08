Elden Ring sei Dank: Armored Core hofft auf ein größeres Publikum und eine goldene Zukunft

Wenn es nach Arnaud Muller – CEO von Bandai Namco Europe – geht, haben wir mit Armored Core VI: Fires of Rubicon nicht das letzte Mal von der traditionsreichen Mech-Serie gehört.

Neue Dimension für Armored Core

Im Gespräch mit Gamesindustry.biz erklärte Muller, dass man nun größere Ambitionen für den Titel und die Serie habe. Der neue Blickwinkel auf die Marke sei aus einer Kombination aus der gestiegenen Beliebtheit von FromSoftware nach dem unglaublichen Erfolg von Elden Ring und der gesammelten Erfahrung des Entwicklers erwachsen, die zu „einer neuen Dimension“ für Armored Core führte – zehn Jahre nach dem neuesten Eintrag in der Serie.

„Das ist eine Gelegenheit für uns, das Publikum der Armored-Core-Spiele wirklich zu erweitern“, erklärt Muller. „Meine Erwartungen sind nicht auf dem Niveau von Elden Ring, aber doch viel größer als jene an die vorherigen ‚Armored Core‘-Spiele.“

Er fährt fort: „Dank Elden Ring ist FromSoftware zu einem Siegel, einer Garantie für Qualität geworden, und deshalb werden die Leute sehen, dass der Metacritic[-Wert] dieses Spiels großartig ist, [dass] es herausfordernd, aber sehr belohnend ist, [und sagen]: ‚Ich will dieses Spiel ausprobieren.'“

Nachschub geplant

Muller zieht das Fazit: „Das ist ein großer Fortschritt in diesem Franchise. Wir werden nicht in der Lage sein, mit den Zahlen von Elden Ring mitzuhalten, aber wir werden das, was Armored Core in früheren Spielen geschafft hat, bei weitem übertreffen.“

Spannend: „Wir haben ein großartiges Spiel in unseren Händen. […] Also wollen wir diese IP in der Beziehung mit FromSoftware wirklich weiter ausbauen. Ich erwarte, dass die Leute, die [FromSoftwares] Spiele über Elden Ring entdeckt haben, Armored Core genießen werden.“ Scheint also ganz so, als hätten wir nicht das letzte Mal von Armored Core gehört.

Wir haben Armored Core VI: Fires of Rubicon übrigens getestet und sind ziemlich angetan vom Mech-Action-Spektakel.

via Gamesindustry.biz, Bildmaterial: Armored Core VI: Fires of Rubicon, Bandai Namco, FromSoftware