Borderlands-Fans können sich auf fettes Bundle und eine neue Switch-Portierung freuen

Unabhängig von euer präferierten Plattform können sich Borderlands-Fans auf neue Spiele freuen. Publisher 2K und das Entwicklerteam von Gearbox Software haben gleich zwei Pakete bzw. Portierungen angekündigt.

Zum einen wird es Borderlands 3 Ultimate Edition für Nintendo Switch geben. Diese Portierung soll am 6. Oktober 2023 zu einem Preis von 59,99 Euro erscheinen. Die Edition beinhaltet das Basisspiel, alle sechs Inhalts-Add-Ons und die komplette Sammlung an kosmetischen Paketen.

Folgende Dinge sind in der Ultimate Edition enthalten:

Borderlands 3

Moxxis Überfall auf den Handsome Jackpot

Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock

Blutgeld

Psycho-Krieg und der fantastische Fustercluck

Designer’s Cut

Director’s Cut

Mehr als 30 kosmetische Objekte

Außerdem wird es die Borderlands Collection: Pandora’s Box geben. In diesem Paket sind sechs Borderlands-Spiele und all ihre Add-ons enthalten. Die Box soll heute für PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Darin sind folgende Spiele enthalten:

Borderlands

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Tales from the Borderlands

Borderlands 3

New Tales from the Borderlands

Das Paket gibt es zurzeit zu einem rabattierten Preis. Auf Steam ist ein Preis von 50,59 Euro angegeben. Doch hier hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen, denn der ursprüngliche Preis liegt bei angeblich 565,25 Euro. Selbst wenn alle Inhalte zusammengerechnet werden, kostet das Paket 505,20 Euro bzw. 454,61 Euro.

Doch keine Sorge, sobald der Rabatt aufgehoben wird, kostet die Box nur rund 150 Euro. Solltet ihr bereits einen der Titel haben, zieht euch Steam die jeweiligen Kosten für das Spiel ab. Im PS Store und im Xbox Store gibt es jeweils einen Rabatt von 30 Euro, wenn ihr bestimmte Titel besitzen solltet.

