Super Mario Bros. Wonder: Shigeru Miyamoto war von Elefanten-Mario anfangs nicht überzeugt

Im Zuge einer speziellen Ausgabe von Nintendo Direct gewährte Nintendo gestern einen ausführlichen Einblick in das brandneue 2D-Abenteuer Super Mario Bros. Wonder. Aber was hält Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto überhaupt von Marios Ausflug ins Blumenkönigreich?

Miyamoto-Schöpfer ließ freie Hand, hatte aber Feedback

IGN hatte die Gelegenheit, mit dem Produzenten Takashi Tezuka und Director Shiro Mouri zu sprechen und nachzuhaken. „Besonders bei ‚Wonder‘ war es nicht so, dass Mr. Miyamoto die ganze Zeit in unseren Rücken saß und uns ins Ohr flüsterte oder so etwas“, stellt Tezuka klar. „Manchmal kam er bei uns vorbei, schaute sich die Dinge an und äußerte seine Meinung. Im Allgemeinen beobachtete er Dinge und machte hier und da Kommentare.“

Von Marios neuer Elefanten-Form war Miyamoto eingangs aber wenig überzeugt. „Es war eine Phase, in der wir noch vorläufige Bilder für Elefanten-Mario nutzten; wir hatten bereits Pläne, die Bilder anzupassen, aber er war vorher vorbeigekommen und hatte sich das angeschaut, und er gab uns den scharfen Kommentar: ‚Das sieht nicht nach einem Mario-Charakter aus'“, erinnert sich Mouri.

„Zu den gleichen Themen gehörte auch die Idee, wie Elefanten-Mario Wasser versprüht. Er kam und erklärte, wenn ein Elefant tatsächlich Wasser versprühen würde, würde er sich nicht auf diese Weise bewegen; das war ein Beispiel für sein Feedback gab uns.“

Ob Miyamoto sich letztlich für Marios neue Form begeistern konnte, bleibt unklar. Die Fans sind jedenfalls begeistert vom neuen Look. Marios treuer Freund – Yoshi – vermutlich weniger.

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo