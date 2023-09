Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy erhält einen Termin und eine physische Version in Asien

Heute Morgen hatte Xbox stolz verkündet, dass Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy in wenigen Tagen im Xbox Game Pass landet. Am Abend gab Capcom bekannt, dass Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy am 25. Januar 2024 für PS4, Xbox One, Switch und PCs erscheint. Die Sammlung umfasst den vierten, fünften und sechsten Hauptableger der beliebten Serie.

Hierzulande wird die zweite Trilogie übrigens nur digital erscheinen, so wie auch schon Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Aber wie schon damals gibt es in Asien eine physische Version, die auch die deutschen Texte auf der Cartridge respektive Disc hat. Bei Play-Asia* könnt ihr wie gewohnt vorbestellen.

Das steckt in der neuen Sammlung

Konkret umfasst die Sammlung die Spiele Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies und Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice. Alle Titel sind nun in mehreren Sprachen spielbar – darunter auch Deutsch.

Die Spiele rücken vor allem Nachwuchsanwalt Apollo Justice in den Fokus – Fans dürfen aber auch mit einer Rückkehr von Phoenix Wright und weiteren Charakteren rechnen. Die Sammlung folgt auf die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, die bereits die ersten drei Hauptspiele neu auflegte.

Mit The Great Ace Attorney Chronicles fanden kürzlich auch Ryunosuke Naruhodos Gerichtsabenteuer ihren Weg auf aktuelle Konsolen. Ob noch weiterer Nachschub folgt? Nicht unwahrscheinlich, äußerte sich Capcoms Haruhiro Tsujimoto doch sehr positiv über den Anklang, den die Serie findet.

Der neue TGS-Trailer:

Bildmaterial: Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Capcom