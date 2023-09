Capcom geht mit Dragon’s Dogma 2 ins Detail: Neues Gameplay, neue Laufbahnen und mehr

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2023 hat Capcom ein neunminütiges Gameplay-Video zu Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht. Das Video bietet eine Erklärung der KI-Begleiter, einige der verfügbaren Laufbahnen sowie die beiden Nationen, welche Spielende auf ihrer Reise erkunden werden.

Hideaki Itsuno gab darüber hinaus auch einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, wie Spielende „ihre Kreativität auf ihrem Abenteuer in dieser fesselnden Welt einsetzen können“. Dragon’s Dogma erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam, hat heute aber leider noch keinen konkreten Termin erhalten.

In dem narrativen Action-RPG werdet ihr als Erweckter in eine Fantasy-Welt verfrachtet. Dort führt ihr eine Gruppe von bis zu drei KI-BegleiterInnen an, die als Vasallen bekannt sind. Organisiert eure Gruppe, nutzt ihre Stärken und umgeht ihre Schwächen. Zu Beginn könnt ihr aus einem von vier verfügbaren Laufbahnen wählen: Kämpfer, Bogenschütze, Dieb und Magier. Ihr könnt diese jederzeit in den Laufbahngilden ändern.

Neben den vier anfänglichen Laufbahnen gibt es auch weitere, von denen Hideaki Itsuno zwei vorstellte: Der Magiebogenschütze nutzt – ihr ahnt es – magische Pfeile, während die Mystische Klinge den Duospeer und Magie nutzt, um aus der Nähe oder der Ferne zu attackieren.

Die Geschichte von Dragon’s Dogma 2 ist in zwei Nationen aufgeteilt: Vermund, das Königreich der Menschen und die Bestrien-Nation Battahl. Bei ihren Streifzügen durch die Städte der einzelnen Nationen treffen SpielerInnen auf Reisende, Kaufleute, Soldaten und andere Menschen, die ihrem täglichen Leben nachgehen. Jeder Charakter hat seine eigenen Motive und Ziele und kann sich dem Erweckten sogar mit einer Aufgabe nähern. Wenn ein Vasall in der Gruppe von einer Aufgabe weiß, wird er dem Erweckten anbieten, ihn zum Ziel zu führen.

Gameplay „Deep Dive“ zu Dragon’s Dogma 2:

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom