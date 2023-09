Alone in the Dark möchte gern alone im Launch-Monat sein und wird deshalb verschoben

Im Oktober ist viel los im Games-Kalender. Eine Überraschung ist das nicht, aber auch in diesem Jahr sind viele Publisher wieder überrascht, dass andere Publisher auch den Oktober als Launch-Monat wählen.

Ubisoft hat Assassin’s Creed Mirage bereits vorgezogen, Remedy hat Alan Wake 2 um einige Tage nach hinten verschoben – und begründete dies sogar ganz offen mit dem vollen Release-Kalender. Lords of the Fallen, Spider-Man 2, ohje!

Alone in the Dark wählt jetzt denselben Weg. „Wir [haben] uns entschlossen, Alone in the Dark nicht in diesem verrückten Oktober 2023 zu veröffentlichen“, heißt es im Statement von THQ Nordic heute. „Wir möchten nicht mit all(an) den anderen tollen Releases im Oktober konkurrieren“ und man wolle auch nicht „den epischen Release von Alan Wake stören“ und „auch dem zwischen den Skylines der Städte umherschwingenden Spider-Man aus dem Weg gehen“, heißt es weiter.

„Damit wir so „Alone“ in the Dark wie möglich sein können, schieben wir die Veröffentlichung daher auf den 16. Januar 2024. Das wird zum einen dem Spiel nützen, indem wir es noch weiter perfektionieren und es wird auch uns nützen, denn so haben wir Zeit, die starken Games im Oktober zu spielen.“

Wenn das so weiter geht, wird der Oktober wider Erwarten ziemlich leer.

