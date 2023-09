WitchSpring R erlebt im September seinen zweiten Frühling für PCs

Eigentlich sollte WitchSpring R, das Remake zum Mobile-Titel WitchSpring, schon im letzten Jahr für PCs und Konsolen erscheinen. Doch das südkoreanische Entwicklerteam von Kiwi Walks hat sich dazu entschlossen, das Spiel erst jetzt zu veröffentlichen.

In einer Nachricht schreibt das Team, dass WitchSpring R am 26. September 2023 für PCs via Steam erscheinen wird. Der Titel wird für 34,99 US-Dollar erhältlich sein, in der ersten Woche soll es sogar einen Rabatt von 15 Prozent geben. Außerdem sollen zu einem späteren Zeitpunkt Portierungen für Konsolen nachgereicht werden. Welche das sind, bleibt abzuwarten.

Kiwi Walks erklärt, dass dem Titel neue Inhalte hinzugefügt wurden. Demnach gibt es nun über 30 verschiedene Haustiere, 100 verschiedene Ausrüstungsgegenstände und mehr als 100 Skills. Für die Hauptquest erwartet das Team, dass SpielerInnen rund 30 Stunden benötigt, um sie zu bewältigen.

Der Trailer zu WitchSpring R

Bildmaterial: WitchSpring R, Kiwi Walks