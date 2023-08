Trine 5: A Clockwork Conspiracy zeigt euch dynamische Rätsel für den Couch-Koop

Der Entwickler Frozenbyte und der Publisher THQ Nordic haben den neuen Couch-Koop-Trailer zum kommenden Action-Puzzler Trine 5: A Clockwork Conspiracy veröffentlicht. Der Trailer soll uns eindrucksvoll vermitteln, dass man das Abenteuer sowohl online als auch offline mit bis zu drei MitspielerInnen erleben kann.

Abhängig davon, wie viele SpielerInnen aktuell am Spiel teilnehmen, ändern sich die Rätsel dynamisch, um euch so den größtmöglichen Spielspaß zu bieten. Trine 5: A Clockwork Conspiracy soll am 31. August 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs via Steam, dem Epic Games Store und GOG veröffentlicht werden.

Ein packendes Abenteuer

Zoya die Diebin, Amadeus der Zauberer und Pontius der Ritter sollen auf ihre bisher packendste Reise gehen. Natürlich „das wahrscheinlich beste Trine-Abenteuer aller Zeiten“. Den 2,5D-Look behält man bei, 20 handdesignte Level erwarten euch allein, im lokalen oder im Online-Koop-Modus mit bis zu drei MitspielerInnen.

Die Reise führt durch glitzernde Edelsteinhöhlen, gefährliche Unterwasserpassagen oder sogar auf ein mächtiges Luftschiff hoch über den Wolken – doch Obacht! Die Heldentruppe steht einem finsteren und gnadenlosen Schurken-Duo gegenüber, das alles daran setzt, sich das Königreich unter den Nagel zu reißen.

Der neue Couch-Koop-Trailer

