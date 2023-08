Square-Enix-Aktie auf Jahrestief: Präsident macht Final Fantasy XVI mitverantwortlich

Schlechte Nachrichten für Square Enix. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in Japan – nach der jüngsten Gewinnveröffentlichung – um satte 15 % gefallen.

Square-Enix-Aktienkurs fällt

Das Unternehmen meldete am Freitag seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 und gab an, dass der Umsatz im Jahresvergleich um etwa 14 % gestiegen, der Gewinn dabei jedoch um satte 65 % gesunken sei.

Als die Börse in Tokio am Freitag schloss, lag der Aktienkurs von Square Enix noch bei 6.366 Yen. Bei der heutigen Eröffnung war der Preis jedoch auf 5.566 Yen gefallen und blieb den ganzen Tag über auf diesem Wert, bis er zeitweise sogar auf 5.457 Yen fiel.

Das markiert den niedrigsten Stand des Aktienkurses des Unternehmens seit Mai 2022 und stellt laut Bloomberg den schlimmste Intraday-Rückgang seit drei Jahren dar. Bloomberg behauptet außerdem, dass einer der Gründe für die enttäuschenden Finanzzahlen von Square Enix die Veröffentlichung von Final Fantasy XVI sei.

Der entsprechende Artikel zitiert drei verschiedene Quellen, die an der Telefonkonferenz von Square Enix nach den Ergebnissen teilgenommen haben. Alle behaupteten, Präsident Takashi Kiryu habe erklärt, dass die ersten Verkäufe des Spiels – in Bloombergs Worten – “did not meet the high end of the company’s expectations”.

Berichten zufolge sagte Kiryu auch, dass die „langsame Einführung der PS5“ ebenfalls ein limitierender Faktor für die Verkäufe von Final Fantasy XVI sei und dass das Ende der Hardwareknappheit Möglichkeiten zur Steigerung der Softwareverkäufe eröffnen dürfte.

Ende Juli gab Square Enix noch bekannt, sich über „beachtlich hohe“ Verkaufszahlen zu freuen – drei Millionen an der Zahl – weitere Initiativen seien zudem für Final Fantasy XVI geplant. Schon damals brachte man zum Ausdruck, dass die Hardwarebasis der PS5 ein Faktor ist. Mit der sogenannten Attachment-Rate zeigte man sich aber zufrieden.

Das sagen Analysten laut Bloomberg

Bloomberg befragte zum Ergebnis auch Analysten. „Die Rentabilität der Final-Fantasy-Franchise schwächt sich ab und Verbesserungen werden Zeit brauchen“, sagte Junko Yamamura, Analystin der Citigroup. Doch verantwortlich für das aktuelle Ergebnis ist nicht nur Final Fantasy: „Alle Untersegmente innerhalb der Spiele blieben hinter den Erwartungen zurück“, wird Jefferies-Analyst Atul Goyal zitiert.

