Square Enix: Steigende Umsätze dank Final Fantasy XVI – aber die Gewinne sind im Sinkflug

Square Enix hat den Geschäftsbericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 konnte Square Enix den Gesamtumsatz vor allem dank der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI zwar erhöhen, doch die Gewinne sind aufgrund steigender Entwicklungskosten und moderaten Verkäufen bestehender Titel gesunken. Die Square-Enix-Aktie fiel auf ein 12-Monats-Tief.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,4 Prozent im zurückliegenden Quartal. Das Betriebsergebnis und die Gewinne gingen jedoch um 78,5 Prozent respektive 65,0 Prozent zurück. Gut 58 Millionen Gewinn blieben übrig.

Die Verkaufszahlen von Videospielen (Geschäftsbereich Digital Entertainment) stiegen natürlich aufgrund von Veröffentlichungen wie Final Fantasy XVI und Final Fantasy Pixel Remaster. Doch die Gewinne der Sparte sanken ebenso wie jene in den Bereichen MMO, Smartphone- und Browser-Games. Hier konnte Dragon Quest Champions als populärster Neuzugang die rückläufigen Zahlen nicht aufhalten.

Für die nächsten Monate stellt Square Enix den Investoren die Veröffentlichung von Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai, Star Ocean: The Second Story R und Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz in Aussicht. Auch Final Fantasy VII Rebirth soll 2024 erscheinen.

Im März stellte Square Enix Takashi Kiryu als neuen Präsidenten vor. Neue Besen sollen ja bekanntlich gut kehren, doch der finanzielle Effekt blieb noch aus. Dafür war die Zeit für Kiryu, der kürzlich die vertiefte Zusammenarbeit mit Xbox versprach, vielleicht auch noch zu kurz.

Im Mai, nach der Veröffentlichung der letzten Geschäftszahlen, versprach Square Enix den Investoren eine breitere Expansion, die auch Investitionen in AI, Cloud und Blockchain-Spiele umfasst. Letztere stellte Noch-Präsident Yosuke Matsuda erst kürzlich für 2024 in Aussicht. Einen Richtungswechsel scheint es hier also auch unter dem neuen Präsidenten Takashi Kiryu nicht zu geben.

via Siliconera, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.