Schligda: The Pokémon Company enthüllt 26 cm großes Kuscheltier des Taschenmonsters

Erstmals überhaupt finden in diesem Jahr die Pokémon-Weltmeisterschaften in Japan statt. Verblüffend, nicht wahr? Aus diesem Anlass gibt es diverse Feierlichkeiten und natürlich auch allerhand neues Merchandise an jeder Ecke. Mit dabei ist unter anderem ein brandneues Plüschtier zu Schligda.

Das Meeraal-Pokémon erlangte schon vor der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur eine gewisse Popularität und war ein Fan-Liebling. Schligda wurde gefeiert und es wurde spekuliert, was das Pokémon wohl unterhalb der Erdoberfläche versteckt und wie groß es wirklich ist.

Wie groß das Schlidga-Plüschtier ist, das ist bestens bekannt. Ganz genau 10,25 Inch nämlich, das sind umgerechnet gute 26 cm. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das Kuscheltier hat wie sein Vorbild eine kleine Basis, die in diesem Falle kuschelig ist.

The Pokémon Company entschied sich für die „voll ausgefahrene“ Variante des Pokémon, genauso gut hätte man es auch zurückgezogen in sein Erdloch darstellen können. Doch dann wäre das Kuscheltier natürlich ziemlich klein. An der Spitze hat das Kuscheltier einen rötlichen Punkt, es ist die Nase des Taschenmonsters.

18,99 Pfund kostet Schlidga im britischen Pokémon Center, umgerechnet also knapp 22 Euro. Auf jeden Fall erschwinglicher als XXL-Wailord für über 345 Euro. Einfach wird es in beiden Fällen nicht, denn Plüschis sind nur in den offiziellen Stores in Japan, Großbritannien und den USA verfügbar.

So sieht Schligda in Pokémon Karmesin und Purpur aus:

Bildmaterial: The Pokémon Company